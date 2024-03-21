Президент ФТР рассказал, почему Джокович не приехал на игру Россия – Сербия

В последние недели перед матчем сборных России и Сербии в Москве появились новости о том, что этот матч может посетить один из сильнейших теннисистов планеты, серб Новак Джокович. Однако в итоге Новак не смог приехать на игру.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России рассказал, почему так получилось.

«Календарь: у него американская серия турниров. Если он пропустит один из турниров, то опустится в рейтинге, а он сейчас первый. Ну и травма, он лечится», - приводит слова Тарпищева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что игра сборных России и Сербии стартовала считаные минуты назад, пока что счёт на «ВТБ Арене» не открыт. Следить за ходом игры в формате текстовой трансляции можно на нашем портале.