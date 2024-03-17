Короман поделился ожиданиями от матча между сборными России и Сербии

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Короман отметил, что сербы и русские всегда были братскими народами, и он очень ждал, чтобы эта игра состоялась.

«Уверен, что в Россию приедет полностью основной состав сербской сборной: ни Влахович, ни Костич, ни Милинкович-Савич не откажутся от участия» — приводит слова Коромана «Чемпионат».

Напомним, что поединок между сборными России и Сербии пройдёт в четверг, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по столичному времени.