Гранат: Футболисты РПЛ не выделялись в сборной

Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат оценил игру футболистов сборной России в товарищеском поединке с Сербией (4:0).

Напомним, авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«В сборной выделяются ребята, которые играют в европейских чемпионатах. Жаль, что Далера Кузяева не увидели на поле», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Александр Головин очень ярко проявили себя, а игроки чемпионата России особо не выделялись на поле, поэтому им нужно прибавлять.

Ранее стало известно, что летом сборная России проведет товарищеский матч против Беларуси.