Григорян: Обыграем сербов, и что дальше? Потешить самолюбие?

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян дал свой комментарий о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Встреча пройдёт 21 марта в Москве на стадионе московского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

- Обыграем мы их. И как говорит Валерий Георгиевич Карпин: «И что дальше?» Потешить самолюбие?, - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, после матча с Сербией сборная России на том же стадионе проведёт матч с национальной командой Парагвая. Встреча состоится 25 марта.

Ранее Сербия назвала предварительный список игроков на игру с Россией, куда попали четыре футболиста, выступающие в чемпионате России. Также в списке оказались звёзды Александр Митрович, Душан Влахович, Филипп Костич и другие.

Ранее стало известно, исполнит гимн России перед началом этой встречи..

Свой последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели 20 ноября, разгромив в Волгограде Кубу со счётом 8:0.