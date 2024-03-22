В РФС ответили на вопрос о возможном матче с Казахстаном

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на посту генерального секретаря, ответил на вопрос, рассматривается ли сборная Казахстана в качестве возможного соперника для сборной России.

«Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей», - цитирует Митрофанова Sport24.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Накануне команда Валерия Карпина играла против Сербии и отпраздновала крупную победу со счётом 4:0.

Ближайший матч сборная России проведёт 25 марта – против Парагвая.