Данил Глебов: «Мы должны показывать, тем более дома, лучшую игру»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов подвёл итоги товарищеского матча против сборной Сербии.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина одержали победу с разгромным счётом 4:0.

Игрок отметил, что и без удаления у соперника, все было неплохо, однако затем сербы встали и перестали идти в прессинг.

«У нас, к сожалению, нет официальных матчей и мы должны показывать, тем более дома, лучшую игру, самоотдачу и результат», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России по футболу с февраля 2022 года временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.