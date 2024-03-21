Лавров расстроился из-за удаления сербского защитника в матче с Россией

Министр иностранных дел РФ поделился мнением об удалении футболиста сборной Сербии Милана Гаича в товарищеской игре с национальной командой России.

«Зря удалили», — приводит слова политика издание «СЭ».

В эти минуты сборная России встречается с национальной командой Сербии. Счёт пока 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Сербы на 20-й минуте остались в меньшинстве.

Добавим, что 25 марта россияне проведут игру против сборной Парагвая. Матч пройдёт на этой же арене.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за тяжёлой политической ситуации в мире.