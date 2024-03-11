Пономарёв считает справедливым невызов Бабича в сборную Сербии

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о непопадании защитника «Спартака» Срджана Бабича в окончательный состав сборной Сербии на матч против России.

Напомним, Бабич попал в расширенный состав сборной Сербии, однако игрока не оказалось в окончательном списке.

«Это их решение. Значит, он не устраивает своей игрой сборную Сербии. Особенно он в «Спартаке» не выделялся, оборона команды страдает», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Бабич принял участие в 15 матчах в составе «Спартака», в которых отметился двумя забитыми мячами.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта в Москве.