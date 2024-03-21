Юрист рассказал, почему сборные России и Сербии не могли продолжить матч в равных составах

Российский юрист Михаил Прокопец объяснил, почему после того, как был удалён игрок сборной Сербии Милан Гаич в товарищеском матче с национальной командой России, команды не смогли продолжить встречу в равных составах.

«Сборные России и Сербии не могли выйти на второй тайм в равных составах. Играют по правилам футбола, а не во дворе. Это матч под эгидой УЕФА, поэтому такое невозможно», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Михаил Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».