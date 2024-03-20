Сборная России начала предматчевую тренировку

Сборная России в среду на «ВТБ Арене» проводит предматчевую тренировку. Команда готовится к товарищеской игре против Сербии.

Матч Россия – Сербия стартует 21 марта в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что 25 марта сборная России проведёт на «ВТБ Арене» ещё один товарищеский матч – против Парагвая.

Из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские игры.