Силкин: «На Россию все настраиваются как на последний бой даже в товарищеских матчах»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

- Вызывают ли у вас интерес товарищеские игры с Сербией и Парагваем, или сборная вообще сейчас не интересна?

- Я ничего не ожидаю от этих матчей, поскольку они товарищеские. Разве что для тренеров есть какой-то интерес. Футболистов надо расставить на поле таким образом, чтобы они начали притираться друг к другу. Ну а то, что у нас соперники стали посерьезнее, это уже хорошо.

- Насколько будет важен результат, ведь это домашние матчи перед своей аудиторией?

- Для своих болельщиков будет важно победить. Если проиграют, то сразу польется негатив. С позиции возвращений игроков в клубы, это не очень хорошо. Одно дело, когда сборная победила, ты забил или отдал пас, а когда команда проиграла, да еще безоговорочно, то ребята вернутся с негативом.

- Какой соперник более интересен?

- Сербия. Они всегда были рядом с нами. Это очень важно. У сербов хорошая школа футбола. Хочется посмотреть, где мы и где они.

- Мы увидим разный футбол в этих двух матчах?

- Мы не знаем, во что наша сборная будет играть. Тут сложно ошибиться.

- На эти матчи приглашены все наши сильнейшие игроки, включая легионеров: Захаряна, Головина, Кузяева, Антона Миранчука. Может ребят не нужно дергать из зарубежных клубов?

- Они в своих командах играют неплохо. Миранчук сейчас воспарял, Головин неплохо выступает. А Захарян забил недавно. Но его ведь для чего брали? Чтобы он забивал, создавал, а потом его продадут в более элитный клуб с целью заработать на нем денег. Ну забил он, что ему теперь памятник поставить? Его задача – забивать. Еще неизвестно, будут ли наши легионеры играть в предстоящих матчах. Конечно, интересно посмотреть их в сочетании с другими ребятами. У нас много молодых футболистов, быстрых, которые имеют рвение. Понятно, что сборная строится на перспективу. Интересно будет посмотреть, как ребята будут притираться друг к другу.

- Летом мы сыграем с Беларусью и Китаем. И пишут, что можем сыграть с Кот-д'Ивуаром. Как оцениваете этих соперников?

- Мы играли с такими сборными в прошлом, но выиграть не смогли. Поэтому сейчас для нас любая сборная – это соперник. А на нас все настраиваются как на последний бой даже в товарищеских матчах.

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Елена Григорьевская