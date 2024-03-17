Защитник «Краснодара» — о вызове в сборную России: «Всегда круто играть за национальную команду»

Игрок «Краснодара» Сергей Волков высказался о вызове в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

Напомним, что коллектив Валерия Карпина 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сыграет со сборной Сербии, а 25 марта на том же поле встретится с национальной командой Парагвая.

«Всегда круто играть за сборную, когда ты выходишь на стадион и он полный, ты не слышишь своего оппонента в трёх метрах. Это классно. Есть небольшой мандраж, но после стартового свистка он проходит», — приводит слова футболиста «быков» «Матч ТВ».

Стоит добавить, что российские клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.



