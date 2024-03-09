Сборная Камеруна готова провести товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан поделился комментарием о возможном проведении контрольной игры против сборной России.

По словам функционера, в 2024 году возможен товарищеский матч с Россией, но вопрос обо всех контрольных встречах Камеруна будет обсуждаться следующей неделе.

«Команда Камеруна готова играть с Россией ответную игру, но этот вопрос надо еще обсуждать», — заявил Джунан Sport24.

Стоит сказать, что осенью прошлого года сборная России уже встречалась с Камеруном и одолела соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

Напомним, 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Сербией, а 25-го числа встретятся с Парагваем.