​Стало известно, сколько будет стоить новая футболка сборной России

В воскресенье сборная России представила два комплекта новой формы. Её изготовила российская компания Jogel – новый технический спонсор национальной команды.

Артур Мовсесян, который является основателем бренда Jogel, ответил на вопрос, сколько нужно будет заплатить за новую футболку сборной России.

«12 марта в магазинах российской сети Lamoda Sport, в том числе, онлайн, можно будет приобрести официальную футболку сборной России. Стоимость – 5990 рублей», - цитирует Мовсесяна «РБ Спорт».

Мовсесян выразил надежду на то, что футбольные фанаты оценят демократичную цену новой футболки.

В марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

Сборная России показала две новых формы