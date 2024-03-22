Лепёхин считает, что Сергеева устраивает роль запасного игрока

Вечером 21 марта сборная России разгромила в Москве сборную Сербии (4:0). Один из голов россиян оформил форвард Иван Сергеев, случилось это ближе к финальному свистку.

Константин Лепёхин, бывший футболист «Зенита» полагает, что Сергеева устраивает его сегодняшнее положение как игрока ротации, хотя в любом российском клубе он мог бы быть основным.

«Думаю, его устраивает положение в клубе и в сборной. Хорошо и результативно выходит со скамейки, даже против Сербии вышел и забил. Если у него появится желание стабильно играть в старте, он будет прикладывать ещё больше усилий или займётся поисками команды», - говорит Лепёхин Legalbet, добавив, что Сергеев мог бы усилить основу любого из других 15 клубов РПЛ.

В этом сезоне у Ивана в активе 11 голов и три ассиста в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне.