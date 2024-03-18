Терехов: «Карьеру в сборной я не завершаю»

Защитник «Химок» Сергей Терехов заявил, что пока не планирует завершать карьеру в сборной России и с радостью откликнется на приглашение от национальной команды, если такое поступит.

«Играть за сборную России — честь и престиж. В любом возрасте хочется выступать за национальную команду, поэтому карьеру в сборной я не завершаю», — цитирует Терехова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33-летний Терехов провёл за «Химки» 31 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, в марте сборная России проведёт две товарищеских встречи: против Сербии (21 числа) и Парагвая (25 числа). Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».