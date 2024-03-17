Горшков удивлён вызову Лодыгина в сборную

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о включении вратаря «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.

Горшков признался, что был удивлён приглашению 33-летнего игрока, который был вызван в национальную команду впервые за последние восемь лет.

«Скорее всего, Лодыгина пригласили для усиления обоймы голкиперов. Нужно, чтобы он был в поле зрения наших тренеров», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Лодыгин провёл за «Панатинаикос» 15 матчей, пропустил девять голов и восемь раз сумел сохранить свои ворота «сухими».