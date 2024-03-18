Мостовой — о матче Россия – Сербия: Глобальные выводы делать нет смысла

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской игре, в которой сборная России примет на своём поле Сербию.

«Приедет сильная сборная и футбол должен быть интересным. Если сыграем с Сербией хорошо, то – молодцы. А если нет, все скажут, что ничего страшного нет», — цитирует Мостового Vprognoze.

По мнению эксперта, не стоит делать какие-то выводы по данной игре, ведь мы уже давно не участвуем ни в каких турнирах.

Товарищеский матч сборной России против национальной команды Сербии состоится в четверг, 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Напомним, последний контрольный поединок подопечные Валерия Карпина провели в ноябре прошлого года, разгромив Кубу (8:0).