Рианчо: «Головин талантливее Миранчука»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил между собой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и футболиста «Монако» Александра Головина.

«Головин более талантливый. Миранчук тоже неплохой футболист, но я не могу его представить в топ-клубе Ла Лиги, а Головина могу», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 25 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. На счету 28-летнего Миранчука три мяча и 10 передач в 27 играх за «Аталанту».

Напомним, завтра, 21 марта, сборная России встретится с командой Сербии в товарищеском матче. Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 20:00 по местному времени.