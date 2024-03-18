Актёр Бикович снялся в ролике к матчу Россия – Сербия

Известный актёр Милош Бикович снялся в ролике к товарищескому матчу национальных сборных России и Сербии. По сюжету Бикович не может определиться, за кого ему болеть, учитывая встречу двух своих стран.

Матч Россия – Сербия пройдёт в ближайший четверг, 21 марта. Стартовый свисток на московской «ВТБ Арене» прозвучит в 20:00.

Стоит сказать, что из-за наложенных на Российский футбольный союз санкций сборная России уже более двух лет может проводить только товарищеские игры.

Отметим, что спустя четыре дня после матча с Сербией сборная России будет играть против Парагвая.