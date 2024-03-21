Забили четыре голкиперу «Челси», «удалили» Гайича: кто из игроков сборной России феерил против Сербии

Оценки футболистам Валерия Карпина

Даниил Хлусевич своим рывком «удалил» Милана Гайича, и пошла совсем иная игра. Хочется поспорить, сказав, что для товарищеского матча можно было обойтись и жёлтой карточкой, но турецкий арбитр прав по букве закона. Гайич помешал пробить Хлусевичу, а любой захват приравнивается к «фолу последней надежды».

При игре 11 на 10, при поддержке своих болельщиков, при не самом сильном и не самом настроенном составе Сербии разгром, кажется, просто обязан был произойти. А кто приложил наибольшие усилия в нашей команде? Кто стал самым полезным? Давайте пройдёмся по персоналиям и хорошим оценкам.

Статистика матча: владение мячом – 64:36, удары по воротам – 13:6, в створ – 7:2, угловые – 7:0. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,5. Не так много работы было у Сафонова, но когда нужно было включиться – Матвей тащил. Расстрел от Йовича с 10 метров потащить казалось нереально. Только не для Сафонова, он и тогда парировал, и после удара Милинковича-Савича полетел к штанге. Оба супермомента сербов «зачехлил» вратарь.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,5. Ох уж эти рывки Хлусевича. Вместе с шикарным таймингом Головина сломали сборную Сербии. После первого ускорения Даниил навесил – получилось неудачно, после второго решил пробить – сделал удаление Гайича. Идеально Даниил открывался за спину, пользовался свободными зонами. Сербы так его и не поймали.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 7,0. У центра обороны работы было не так много. Отметим атакующие скиллы Осипенко. Подключился на стандарт – забил гол. Совершил два перехвата и сразу же попытался отдать мяч в атаку. Неудачно, но попытка выйти в контратаку через обостряющую диагональ засчитана.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – 6,5. Подобным выделялся и Сильянов, у которого тоже не все передачи доходили. Зато Александр совершил три перехвата, два отбора, отлично закрыл позицию центрального защитника, хотя по профилю он игрок края обороны.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ – 4,0. Отыграл всего тайм, но получит единственную плохую оценку. Чувствовалось желание Сергея, его заряженность. Но играло это ему только в минус. Ужасной передачей создал первый опасный момент для сербов, дальше тоже отдавал невпопад, совершил 11 потерь.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 6,0. Быстрое удаление сильно разгрузило опорную зону сборной России. Глебов часто опускался в центр обороны, где не очень много пользы принёс. Плотность была, но сербы легко разыгрывали через короткий пас.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 6,0. Примерно те же претензии к Баринову. На подступах к штрафной площади сербы разыгрывали даже в меньшинстве, вообще не суетились. А Дмитрий чаще смотрел, чем отнимал. Но в целом надёжность была, спасибо игре 11 на 10.

ИВАН ОБЛЯКОВ – б/о.

АНТОН МИРАНЧУК – 6,5. Полбалла получает Антон Миранчук за реализованный пенальти, хотя и в том моменте Петрович неплохо среагировал, задев мяч. Записал свою фамилию на табло Антон, но большой роли в атакующих активностях России не играл.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 8,5. Капитан, лидер, мозговой центр. Александр Головин в очередной раз показал другой уровень, качественно выделившись среди остальных игроков нашей сборной. Своими передачами создал три гола из трёх, пусть и ни разу не записал себе ассист. Но всегда Головин играл в такт, обострял, создал почти все острые атаки сборной России.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 6,5. Старался Константин, навязывал борьбу – чаще её проигрывал (4 раза из 9) конечно, но с мощными сербами это было ожидаемо. Зато один отскок от затылка Тюкавина стал голевым – отличился Осипенко. Частенько передачи и скидки Кости партнёры не понимали, но форвард старался играть в темп, мяч не передерживал.

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ЮРИЙ ГОРШКОВ – 7,0. Вышел на левый фланг, где поддержал активный вайб Хлусевича. Начал с двух очень острых подключений, после одного из которых (и передачи Головина) сделал голевую передачу.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 7,5. Отлично дополнил Головина, под стать Александру начал раздавать из центра. Разогнал Захаряна, создав ему шикарный момент в контратаке. Сам оказался в завершении, поддержал вторым темпом и оформил третий мяч сборной России.

АРСЕН ЗАХАРЯН – 7,5. Ну очень активно вышел Арсен. Нанёс три опасных удара (после одного даже забил, но гол потом отменили), регулярно обострял, а завершил матч голевой передачей на Сергеева.

ИВАН СЕРГЕЕВ – 7,0. Иван тоже отлично в игру вошёл. Всегда искал свой шанс, открывался, разворачивался, бил по воротам. Однажды сотряс штангу, а в компенсированное время в подкате замкнул прострел Захаряна.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ – б/о.