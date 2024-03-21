Актёр Бикович рассказал, за кого болеет в матче Россия — Сербия

Известный актёр Милош Бикович признался, за кого он болеет в товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«За кого я болею сегодня? За наших!» — приводит слова артиста издание «СЭ».

Отметим, что Бикович нанес символический удар по мячу перед встречей национальных команда

К слову, игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

Коллектив Валерия Карпина отстранён от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА из-за тяжёлой политической ситуации в мире.