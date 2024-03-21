Новиков: «В матче с Сербией Карпину необходимо выпустить сильнейший состав сборной России»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии.

По мнению эксперта, главному тренеру российской команды Валерию Карпину необходимо выпустить на поле сильнейший состав и показать болельщикам результат своих экспериментов в прошлых встречах.

«Карпину необходимо выпустить с первых минут всех, кого он считает самыми сильными футболистами страны. Болельщики должны чётко понимать, кого нужно считать игроками основы. Наша сборная должна показать свою силу», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.