Ташуев призвал сборную России не бояться сербов

Наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился комментарием о предстоящей товарищеской игре между сборной России и национальной командой Сербии.

«Сербы играют в техничный и креативный футбол. Они любят контролировать мяч. Думаю, стоит ждать их доминирования в этом матче», — приводит слова Ташуева Legalbet.

Специалист отметил, что у сборной Сербии качественные футболисты, но там не звезд, поэтому не нужно их бояться.

Товарищеский матч сборной России и сборной Сербии запланирован на 21 марта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.