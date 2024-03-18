Кафанов рассказал, каких вратарей он хочет видеть в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие голкиперы имеют больше шансов попасть в состав национальной команды.

По словам Кафанова, тренерский штаб сборной обращает внимание непосредственно на игру вратарей, а не на результаты клубов, за которые они выступают.

«При прочих равных условиях преимущество получает тот вратарь, чья команда играет в том стиле, при котором голкипер часто задействуется в роли полевого футболиста», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнётся она в 20:00 по местному времени.