Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией

Известная певица Полина Гагарина не будет исполнять гимн России перед товарищеской встречей со сборной Сербией.

По информации телеграм-канала Mash, артистка не смогла отложить корпоратив, который назначен именно на день игры.

Как утверждает директор Гагариной, она очень хотела спеть гимн, однако заказчик корпоратива не захотел перенести мероприятие. Также организатор угрожал неустойками по контракту.

Теперь пока неизвестно кто исполнит гимн. Ранее сообщалось, что это может быть Григорий Лепс. Что касается гимна Сербии, то его споёт поп-фолк певица Александра Прийович.

Напомним, встреча между национальными командами пройдёт 21 марта и начнется в 20:00 (мск).