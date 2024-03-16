Кафанов ответил, может ли Проведель быть вызван в сборную России

Голкипер «Лацио» Иван Проведель, у которого есть русские корни, не будет вызван в сборную России.

Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

- Насколько знаю, он уже был задействован в сборной Италии, поэтому здесь даже не обсуждается, - передаёт слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

29-летний Проведель на протяжении всей своей карьеры играет в Италии. За лацио вратарь выступает с 2022 года, перейдя из «Специи».

Проведель вызывался в сборную Италии для участия в квалификационных матчах чемпионата Европы, но на поле не выходил.

В текущем сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах и 44 пропущенных гола. Контракт игрока с «Лацио» действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.