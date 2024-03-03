Хлусевич: «Сербия и Парагвай — хорошие команды, будут интересные противостояния»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич, попавший в расширенный состав сборной России, поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с командами Сербии и Парагвая.

«Сербия и Парагвай — хорошие команды, будут интересные противостояния. Самое главное, что мы играем дома. Возможно, эти сборные сильнее наших предыдущих соперников», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Также футболист признался, что он всегда рад попадать в состав национальной сборной, даже если это только расширенный список.

Напомним, матч Россия — Сербия состоится 21 марта, а игра с Парагваем — 25 числа. Обе встречи пройдут на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арене».