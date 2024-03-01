Смородская оценила расширенный состав сборной России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

Ранее был опубликован расширенный состав национальной команды, в котором оказались 38 футболистов.

«Отлично, что Головин и Миранчук приедут, это два сильнейших российских игрока прямо сейчас», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, люди хотят видеть в сборной лучших футболистов, поэтому Карпин правильно делает, что приглашает наших легионеров.

Напомним, в марте подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских поединка — против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).