Хлусевич считает, что атака сборной России сильнее сербской

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о том, чья атакующая тройка сильнее.

«Какая тройка нападения опаснее: Митрович-Влахович-Йович или Сергеев-Чалов-Тюкавин? Конечно, Сергеев, Чалов и Тюкавин сильнее», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

В четверг, 21 марта, сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут еще один контрольный поединок. Соперником россиян станет национальная команда Парагвая.