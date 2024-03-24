Пономарёв оценил игру российских легионеров в матче с Сербией

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре полузащитника «Монако» и сборной России в товарищеском матче против Сербии.

«Мне понравилась игра Головина в матче с Сербией. Он самый настоящий профессионал», — заявил Пономарёв «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что ему также понравились Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Футболистам из чемпионата России нужно учиться у таких мастеров, отметил Пономарёв.

Напомним, сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл в 25 матчах в составе «Монако», забил шесть голов и оформил пять ассистов.