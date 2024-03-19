Газзаев поделился ожиданиями от матчей сборной России

Известный тренер Валерий Газзаев высказался по поводу предстоящих товарищеских игр сборной России.

Как известно, 21 марта сборная России будет играть против Сербии, а 25 марта – против Парагвая. Обе встречи пройдут на московской «ВТБ Арене».

«Это очень хорошая возможность показать свою игру, хороший футбол с сильными соперниками. Конечно, хочется показать результат и качественную игру! Мне кажется, это очень важно, потому что не так много у нас спарринг-партнёров сегодня, к сожалению», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Российский футбольный союз уже более двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи.