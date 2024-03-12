​В сборной России объяснили вызов Лодыгина

На следующий день после публикации окончательного состава на мартовский сбор в сборную России был вызван ещё один игрок – вратарь Юрий Лодыгин. Комментарий на этот счёт дал Виталий Кафанов, который в российской сборной тренирует вратарей.

Объясняя вызов ещё одного голкипера, Кафанов указал на то, что Лодыгин смог вернуть себе место в основе «Панатинаикоса», а на днях он на высоком уровне выступил в матче против «Олимпиакоса».

«Плюс, в отличие от трёх других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы ещё не работали, и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», - цитирует Кафанова пресс-служба команды.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта – против Сербии.