Габулов: Сафонов, Максименко и Лунёв — это те вратари, которые находятся в лучшей форме

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о вратарской позиции в сборной России.

— Состав из трех вратарей в лице Сафонова, Максименко и Лунева самый оптимальный, это те вратари, которые сейчас находятся в лучшей форме, — заявил Габулов «Спорт-Экспрессу».

Эксперт признался, что не понимает, зачем позже был вызван Юрий Лодыгин, однако отметил, что тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов любит вызывать большое количество голкиперов.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии. Встреча пройдет в Москве на домашней арене «Динамо». Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.