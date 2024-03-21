Сербский актёр нанесёт символический удар перед матчем команд России и Сербии

В РФС рассказали, какая персона нанесёт первый, символический удар по мячу в грядущей игре сборных России и Сербии. Она, напомним, состоится в 20:00, 21 марта на столичной «ВТБ Арене».

«Милош Бикович нанесёт первый символический удар по мячу перед началом матча Россия – Сербия», - говорит «РИА Новости» Кирилл Терёшин, директор по мероприятиям РФС.

Отметим, что Бикович – уроженец сербской столицы, города Белград. Но, помимо этого, у сербского актёра есть и российское гражданство.

Ранее бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов поразился тем, как хорошо Бикович может говорить на русском языке.

Текстовая трансляция игры Россия – Сербия – на нашем портале.