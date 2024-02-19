Силкин: «Тренеры сборной России вряд ли будут рассчитывать на Кокорина»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, стоит ли вызывать нападающего «Ариса» Александра Кокорина в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 23 игры, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.

По мнению Силкина, тренерский штаб вряд ли будет рассчитывать на Кокорина, так как хочет построить новую команду.

«Кипр – это не тот уровень. Кокорин – нападающий, должен забивать. Если он не будет это делать, то и на Кипре не будет нужен. Хорошо, что у него там получается», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, 21 марта сборная России встретится с командой Сербии, а 25 марта померится силами с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».