Бояринцев: Головин выделялся в сборной России

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина в матче с Сербией.

Напомним, товарищеский матч между командами завершился победой команды Валерия Карпина с крупным счётом 4:0.

— Головин, само собой, выделялся, получил капитанскую повязку и был очень активен. Хлусевич был хорош, были активные фланги, — заявил Бояринцев «Чемпионату».

Кроме того, эксперт отметил хорошую игру футболистов, вышедших на замену. Речь идет об Арсене Захаряне, Иване Сергееве, Юрии Горшкове и Алексее Миранчуке.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет летом против сборной Беларуси.