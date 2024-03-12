​В сборную России вызван ещё один футболист

В национальную сборную России на мартовский сбор был вызван ещё один футболист – голкипер Юрий Лодыгин. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На клубном уровне 33-летний Лодыгин представляет «Панатинаикос». В 15 матчах текущего сезона вратарь пропустил девять мячей.

Ранее в сборную России были вызваны три вратаря – Андрей Лунёв из «Карабаха», Александр Максименко из «Спартака» и Матвей Сафонов из «Краснодара».

Как известно, впереди у сборной России два товарищеских матча. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет против Сербии, а 25 марта – против Парагвая. Обе игры пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.