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Игрок ЦСКА Гайич — о матче со сборной России: «На стадионе будет праздник»

13 Марта 2024 • 10:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 21:00

Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальной команды России.

По словам футболиста, он счастлив оказаться в составе сербской сборной и находится в предвкушении интересной игры.

«Конечно, мы поговорили с Чаловым, Обляковым и Дивеевым, которых вызвали в сборную России о предстоящей игре. Думаю, на стадионе будет праздник. А болельщики увидят отличный футбол», — цитирует Гайича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Гайич провёл за ЦСКА 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».

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