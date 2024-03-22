Бородюк не считает, что удаление сильно вмешалось в игру Россия – Сербия

Александр Бородюк порассуждал о главном и самом спорном эпизоде вчерашнего матча сборных России и Сербии. Балканцы в Москве с треском уступили россиянам, пропустив четыре безответных мяча.

На 20-й минуте главный рефери удалил защитника ЦСКА Милана Гайича, оставив сербов в меньшинстве. Спустя мгновение после эпизода Антон Миранчук забил первый гол матча с пенальти.

«Дело не столько в удалении, сколько в отношении к игре у сербской сборной. Бывает ведь, что и вдесятером игроки достойно сопротивляются, бьются и добиваются результата. Сербы ж приехали как на прогулку», - говорит эксперт Bobsoccer.

Бородюк добавил, что у него сложилось впечатление, что сербы только и ждали, когда прозвучит финальный свисток.

На Евро-2024 сборная Сербии сыграет против команд Англии, Дании и Словении на групповом этапе.

Бородюк раскритиковал сборную Сербии за настрой на матч с Россией