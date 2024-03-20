Валерий Баринов: «Считаю, что Глушенков заслужил вызов в сборную России»

Известный актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов высказался о невызове нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенков в состав сборной России.

«С позиции Карпина все справедливо, если он решил не вызывать Максима. Но я считаю, что Глушенков заслужил вызов и должен был появиться в сборной», — приводит слова Баринова издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 28 играх во всех турнирах, семь раз поразил ворота соперников и записал на свой счет 11 ассистов.

В четверг, 21 марта, сборная России встретится в Москве в товарищеском матче с Сербией. Игра между командами должна будет стартовать в 20:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.