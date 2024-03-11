Созин: «Наконец-то мы увидим настоящую сборную России»

Футбольный эксперт Андрей Созин не скрывает своей радости от окончательной заявки сборной России на мартовские товарищеские матчи. В неё вошли Александр Головин, Алексей Миранчук и другие игроки-легионеры сборной.

«У меня нет знакомых, которые бы не собирались посетить эти игры. И вызов сильнейших, конечно, этому только способствует. Главное, чтобы все были здоровы – и мы наконец-то увидим нашу настоящую сборную, а не молодую и перспективную», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, 21 марта россияне встретятся с командой Сербии, будущей участницей Евро-2024, а 25 марта – с командой Парагвая, представителя Южной Америки.

Более подробно с составом сборной России на грядущие матчи можно ознакомиться здесь.