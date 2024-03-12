Карпин: На матче с Сербией жду полный стадион

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских матчах команды.
Специалист заявил, что ждет на матче против Сербии полный стадион.
— Сербия и Парагвай может быть уровнем выше, чем Камерун. Интересно посмотреть на себя в этих матчах, — приводит слова Карпина «Чемпионат».
Тренер отметил, что футболистам предстоит выложиться на 200 процентов.
Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре против Кубы, разгромив соперника со счетом 8:0.
21 марта подопечные Карпина сыграют с Сербией, а 25-го числа примут Парагвай. Оба контрольных поединка пройдут на домашней арене московского «Динамо».
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