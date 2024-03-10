Гоцук считает, что защитники «Пари НН» заслужили попадания в сборную России

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался о возможном попадании в состав сборной России на мартовский сбор.

Напомним, в расширенно списке сборной России не оказалось игроков «Пари НН», но это не означает, что они не могут быть вызваны на сбор.

«Если честно, хотел бы, чтобы кого‑то из наших защитников вызвали в сборную. Думаю, наша оборона заслужила это», — заявил Гоцук «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 31-летний Гоцук принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и оформил три ассиста.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии, а 25 марта сыграет с Парагваем.