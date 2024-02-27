​Стартовала продажа билетов на матч Россия – Сербия

В марте сборная России проведёт два товарищеских матча на «ВТБ Арене». Первым соперником команды Валерия Карпина будет сборная Сербии. Игра пройдёт в четверг, 21 марта.

Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч Россия – Сербия. Стоимость билетов – от 500 до 3000 рублей.

Приобрести билеты на матч сборных России и Сербии можно по ссылке.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже два года может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты хотя бы частично, пока сказать сложно.