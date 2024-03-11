Пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов, которые должны принять участие в ближайших товарищеских матчах.

Всего в заявке оказались 28 футболистов, среди которых есть наши легионеры: Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр») и Андрей Лунёв («Карабах»).

Отметим, что наибольшее число игроков было вызвано из «Локомотива» (5) и «Спартака» (4).

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии, а 25 марта встретится с Парагваем. Оба поединка пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».