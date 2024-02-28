​«Матч ТВ» должен показать матчи сборной России в марте

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча с крепкими соперниками. 21 марта команда Валерия Карпина будет играть против Сербии, а 25 марта – против Парагвая.

Как сообщает «РБ Спорт», с высокой долей вероятности оба мартовских товарищеских матча сборной России покажет канал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что оба матча сборной России в марте пройдут в Москве на «ВТБ Арене», где своих соперников обычно принимает «Динамо».

Ранее стартовала продажа билетов на матч Россия – Сербия.

Как известно, в условиях санкций сборная России уже два года не может проводить официальные матчи.