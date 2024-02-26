Габулов: «Лунёв способен претендовать на место первого вратаря сборной»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв способен выступать в стартовом составе национальной команды.

«Он голкипер хорошего уровня, который способен претендовать не только на вызов в сборную, но и на место первого вратаря», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

В текущем сезоне 32-летний Лунёв провёл в составе «Карабаха» 22 игры, в которых пропустил 29 голов. Ранее он выступал за «Торпедо», «Уфу», «Зенит» и леверкузенский «Байер».

Отметим, что составе сборной России Лунёв успел провести семь встреч. В национальную команду опытный вратарь не вызывается с 2021 года.