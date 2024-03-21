Алексей Миранчук не забивал за сборную России почти три года

Вечером 21 марта сборная России принимает сборную Сербии. Российская команда после 55-й минуты матча громит своих оппонентов с Балкан – 3:0, счёт до разгромного точным ударом довёл Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты».

Что любопытно, этот гол стал первым для Алексея за сборную аж с лета 2021 года. Тогда на Евро-2020 Миранчук забил в ворота сборной Финляндии, его гол стал единственным и победным в этой игре в Санкт-Петербурге. А сборная России тогда благодаря голу Алексея оформила единственную победу на групповом этапе и закончила турнир с тремя баллами в копилке.

Текстовая трансляция матча сборных России и Сербии проходит на нашем портале.