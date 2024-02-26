Черчесов: «И Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями предстоящих товарищеских матчей национальной команды с Сербией и Парагваем.

Специалист выразил надежду на то, что российская сборная сумеет доставить радость своим болельщикам в начале весенней части сезона.

«И Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе, с которой мы последний раз играли. Я рад», — цитирует Черчесова «РИА Новости».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта на «ВТБ Арене». Встреча с Парагваем пройдёт на этом же стадионе в Москве 25 марта.

Напомним, в своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина уверенно одолела коллектив из Кубы со счётом 8:0.